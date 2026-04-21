Knalleffekt vor Abstiegsduell: Feuerwerk vor WAC-Hotel

Nach dem torlosen Remis in Wolfsberg am vergangenen Samstag, kommt es am heutigen Dienstag in Linz zum zweiten Teil des Kellerduells zwischen Blau-Weiß und dem WAC (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!). Bereits Stunden vor dem brisanten Spiel sorgten vermutlich Fans von Blau-Weiß Linz für eine unfaire Aktion.

Um 3:30 Uhr in der Nacht wurde laut Sky-Informationen vor dem Teamhotel des WAC in Ansfelden ein Feuerwerk gezündet. Der erhoffte Effekt dürfte jedoch ausgeblieben sein: Die meisten Spieler der Wolfsberger sollen den Lärm vor ihrer Unterkunft gar nicht mitbekommen haben.

WAC nur zwei Punkte vor Blau-Weiß

Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger kann jedenfalls heute Abend auf dem Platz die sportliche Antwort geben. Nach zwei torlosen Unentschieden in den ersten beiden Spielen unter dem neuen Coach soll nun der erste Sieg folgen. Damit würde der WAC den Vorsprung auf das Bundesliga-Schlusslicht auf fünf Punkte ausbauen.

Auf der anderen Seite hat Blau-Weiß die Chance, mit einem Erfolg die „Rote Laterne“ an die Kärntner weiterzugeben.

Ex-BWL-Trainer Scheiblehner bei „DAB | Der Audiobeweis“

In der aktuellen Ausgabe von „DAB | Der Audiobeweis“ spricht Ex-BWL-Trainer Gerald Scheiblehner über den Abstiegskampf in der ADMIRAL Bundesliga sowie über Blau-Weiß und Trainer Michael Köllner.

(APA) / Artikelbild: GEPA / Bildbearbeitung: KI