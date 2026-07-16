Spanien und Argentinien bestreiten am Sonntag (21.00 Uhr) das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in East Rutherford. Beide Teams erreichten das Endspiel mit beeindruckenden Serien, allerdings auf unterschiedliche Weise: Spanien überzeugte vor allem mit defensiver Stabilität, Argentinien mit Offensivkraft und Nervenstärke in engen K.o.-Duellen.

Spanien blieb in der Gruppenphase ungeschlagen und ohne Gegentor. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen Kap Verde folgten ein klares 4:0 gegen Saudi-Arabien und ein 1:0 gegen Uruguay. Mit sieben Punkten und 5:0 Toren sicherte sich das Team vom Luis de la Fuente den Sieg in Gruppe H.

HIGHLIGHTS | Spanien – Österreich 3:0 | WM 2026

Auch in der K.o.-Phase präsentierte sich Spanien weitgehend souverän. Im Sechzehntelfinale wurde Österreich mit 3:0 besiegt, danach folgte ein knappes 1:0 gegen Portugal. Erst im Viertelfinale gegen Belgien musste Spanien beim 2:1 erstmals im Turnier ein Gegentor hinnehmen (zu den VIDEO-Highlights). Das Halbfinale gegen Frankreich gewann die Mannschaft wieder kontrolliert mit 2:0 (zu den VIDEO-Highlights). Insgesamt steht Spanien vor dem Finale bei 13:1 Toren.

Argentinien überzeugt mit Comeback-Qualitäten

Argentinien ging mit einer makellosen Gruppenbilanz in die K.o.-Phase. Der Weltmeister von 2022 gewann in Gruppe J alle drei Partien: 3:0 gegen Algerien, 2:0 gegen Österreich und 3:1 gegen Jordanien. Mit neun Punkten und 8:1 Toren wurde Argentinien souverän Gruppensieger.

Der weitere Weg der Südamerikaner war deutlich dramatischer. Im Sechzehntelfinale musste Argentinien gegen Kap Verde in die Verlängerung und setzte sich mit 3:2 durch. Auch das Achtelfinale gegen Ägypten endete mit einem knappen 3:2-Erfolg.

Im Viertelfinale gegen die Schweiz war erneut Extra-Zeit nötig, ehe Argentinien 3:1 gewann. Im Halbfinale gegen England gelang schließlich nach 0:1-Rückstand ein 2:1-Sieg.

HIGHLIGHTS | England – Argentinien 1:2 | WM 2026

Damit treffen im Finale zwei Mannschaften mit unterschiedlichen Turnierprofilen aufeinander: Spanien kommt über Kontrolle, Kompaktheit und eine nahezu makellose Defensive, Argentinien über Durchschlagskraft, Erfahrung und Comeback-Qualitäten. Am Sonntag entscheidet sich in East Rutherford, welcher dieser Wege mit dem WM-Titel gekrönt wird.