Kopfverletzung: Austria gibt Update zu Dragovic

Austria Wiens Abwehrchef Aleksandar Dragovic hat sich am Sonntag beim 5:0-Auswärtssieg in der ersten Fußball-Cup-Runde gegen den Wiener Sport-Club eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen.

Ein möglicher Einsatz am Donnerstag im Zweitrunden-Rückspiel der Conference-League-Qualifikation daheim gegen FK Liepaja sei fraglich und vom Verlauf der kommenden Tage abhängig, hieß es in einer Aussendung der Favoritner.