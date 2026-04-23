Lässt sich Bayern darauf ein? Neue Entwicklungen um Palhinha

Was wird aus Palhinha? Der Bayern-Star ist noch bis zum Saisonende an Tottenham Hotspur ausgeliehen und kämpft mit den Londonern um den Klassenerhalt.

Sowohl die Zukunft des noch amtierenden Europa-League-Siegers als auch die des Portugiesen sind aktuell noch offen. Nach Sky Sport Informationen gibt es allerdings eine neue Entwicklung.

Zunächst die Fakten: Palhinha hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2028, allerdings besitzen die Spurs eine Kaufoption in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Was auf dem Papier eindeutig wirkt, entwickelt sich hinter den Kulissen zu einem offenen Prozess.

Palhinha mit fünf Toren für Tottenham

Die Engländer sind zwar grundsätzlich offen für einen Kauf des Sechsers, wollen nach Sky Sport Informationen allerdings nachverhandeln. Eine finale Entscheidung in dieser Causa ist noch nicht gefallen.

Palhinha war im Sommer 2024 für fixe 46 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen vom FC Fulham zu den Bayern gewechselt und ist nach einem enttäuschenden Jahr in München auf Leihbasis bei Tottenham. Dort zählt der 30-Jährige zu den Stammkräften. In 40 Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore und drei Vorlagen.

(sport.sky.de)/Bild: Imago