Laimer dabei: Bayern gewinnt Testspiel in Südkorea

Luis Díaz spielt wieder, Konrad Laimer auch: Der FC Bayern München integriert auf seiner Asienreise nach und nach seine WM-Fahrer ins Team. Erst mit einer verstärkten U19-Auswahl, dann aber doch noch mit den Stars und weiteren Rückkehrern gewann der Double-Gewinner am Dienstag in Südkorea beim Jeju SK FC mit 2:1 (2:1).

Nur wenige Top-Profis wie Torhüter Jonas Urbig standen dabei in der Startelf – als harter Prüfstein für die kommende Bundesliga-Saison war das Duell auf der Vulkaninsel also noch nicht anzusehen. Erst nach einer Stunde rotierte Trainer Vincent Kompany seine Stars ins Spiel. Am Mittwoch geht es weiter nach Hongkong.

Laimer eingewechselt

Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown waren bereits in der Vorwoche ins Kurztrainingslager in Rottach-Egern nachgereist. Sie wurden diesmal nach 60 Minuten allesamt eingewechselt, für die letzte Viertelstunde folgten ihnen Díaz, ÖFB-Star Laimer und Josip Stanisic.

Dayot Upamecano, Michael Olise und Harry Kane lassen die Asienreise aus. So waren João Palhinha, den die Bayern noch abgeben wollen, Tom Bischof, Hiroki Ito und Kapitän Min-Jae Kim zunächst die einzigen Stützen für zahlreiche Nachwuchsspieler wie den ersten Torschützen Felipe Chávez (11.). Zudem traf für die Bayern bei schwüler Hitze das U16-Talent Bastian Assomo (41.).

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Kompany will seine Rückkehrer und auch die Rekonvaleszenten wie Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl oder Ismael Saibari langsam wieder zu einem Topteam zusammenfügen. „Es ist ein Puzzle, aber es ist nicht unmöglich“, hatte er vor dem Spiel gesagt. Torhüter Manuel Neuer stand am Dienstag nicht im Kader, er soll am Freitag (14.00 Uhr) in Hongkong gegen Aston Villa spielen.

Ein bisschen Zeit hat Kompany noch, denn der Pflichtspielauftakt der Bayern ist erst der deutsche Supercup bei Borussia Dortmund (live auf Sky Sport) am 22. August. Am 28. folgt die der Bundesligastart gegen den VfB Stuttgart.