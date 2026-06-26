Lustenau siegt bei Testspiel-Auftakt

Austria Lustenau hat das erste Testspiel der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison erfolgreich bestritten. Die Vorarlberger setzten sich mit 2:0 gegen den Schweizer Zweitligisten FC Wil durch.

Trainer Markus Mader gab dabei mehreren Neuzugängen die Chance, sich von Beginn an zu präsentieren. Emmanuel Chukwu, Dion Kacuri und Dominik Weixelbraun standen ebenso in der Startelf wie die beiden Testspieler Tobias Gager und Benjamin Precious.

Ismailcebioglu trifft vor der Pause

Haris Ismailcebioglu sorgte kurz vor der Pause für die Lustenau-Führung. Zuvor traf Weixelbraun mit einem Schuss die Latte. Zur Halbzeit tauschte Mader die komplette Mannschaft aus. Der eingewechselte Seydou Diarra erzielte per Kopf das zweite Tor.

Für Austria Lustenau geht es am Sonntag ins Kurztrainingslager nach Lech. Das nächste Testspiel bestreiten die Vorarlberger am Mittwoch um 14.00 Uhr gegen die Young Boys Bern.