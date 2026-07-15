Medienberichte: FIFA plant XXL-Halbzeit im WM-Finale

Die Halbzeitpause im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag (21.00 Uhr) in East Rutherford bei New York soll Medienberichten zufolge wegen einer großen Show länger als die üblichen 15 Minuten dauern. Wie lange die Unterbrechung des Endspiels genau sein wird, darüber gibt unterschiedliche Angaben. So ist von 20, aber auch von bis zu 30 Minuten Pause die Rede.

Der Fußball-Weltverband (FIFA) war angefragt. Zu den Berichten unter anderem der BBC und von „The Times“ äußerte er sich zunächst nicht. Von den Regelhütern des International Football Association Board (IFAB) ist eigentlich festgelegt, dass den Spielern eine Halbzeitpause von maximal 15 Minuten zusteht. Demnach darf die Dauer der Pause ausschließlich mit der Erlaubnis des Schiedsrichters geändert werden.

In der Halbzeitshow, die an jene der Super Bowl erinnert, sollen Mega-Prominente wie die Pop-Ikonen Shakira und Madonna sowie der kanadische Superstar Justin Bieber auftreten. Die südkoreanische Band BTS ist ebenfalls dabei – genau wie der nigerianische Musiker Burna Boy, der gemeinsam mit dem venezolanischen Dirigenten Gustavo Dudamel, der Band Coldplay und einem New Yorker Grundschulchor auftritt.