Mittelfeldspieler Fabian Ruiz hat beim Sieg von Spanien gegen Frankreich im Halbfinale der Fußball-WM (2:0, 1:0) eine beeindruckende Serie ausgebaut. Der 30-Jährige hat seit seinem Debüt im Trikot der Nationalmannschaft kein Spiel nach regulärer Spielzeit verloren, wenn er auf dem Feld stand.

Tatsächlich gab es für den PSG-Star seit seinem Teamdebüt im Juni 2019 in insgesamt 49 Pflichtspielen überhaupt erst eine Niederlage. Im vergangenen Jahr unterlag die spanische Nationalmannschaft Portugal im Finale der Nations League, allerdings erst im Elfmeterschießen. Nach 90 Spielminuten hatte es 2:2 gestanden, in der Verlängerung fielen keine Tore.

In den anderen 48 Spielen seiner Teamkarriere blieb Ruiz stets ungeschlagen. Dabei ging er bei 34 seiner Einsätze als Sieger vom Platz. 14 Spiele endeten mit einem Remis nach 90 Minuten, zwei davon konnten nach Verlängerung gewonnen werden und zwei weitere im Elfmeterschießen. Bisher erzielte der Mittelfeldspieler in 49 Länderspielen sieben Tore und steuerte zwölf Assists bei.

Bei der WM kam Ruiz zwar in jedem Spiel zum Einsatz, meistens jedoch als Einwechselspieler. Beim Viertelfinal-Erfolg gegen Belgien erzielte der 30-Jährige den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0.

Ruiz trifft: Spanien besiegt Belgien im WM-Viertelfinale

Wie auch gegen Belgien durfte Ruiz beim souveränen Halbfinal-Erfolg gegen Frankreich (VIDEO-Highlights) von Beginn an spielen. Der Mittelfeldspieler blieb aber ohne Torbeteiligung, in der 78. Minute machte er Platz für Barcelona-Star Pedri.

Am Sonntag geht es im WM-Finale gegen England oder Argentinien. Dort soll die beeindruckende Serie von Ruiz mit dem Weltmeistertitel gekrönt werden.