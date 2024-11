Mit Messer attackiert: Schock für Ex-Skandal-Profi Bendtner

Schockmoment auf Reisen: Der ehemalige Skandal-Profi Nicklas Bendtner ist in New York gewaltsam überfallen worden. Wie die britische Boulevard-Zeitung The Sun berichtet, wurde der 36-jährige Däne vergangene Woche auf einer belebten Straße der Upper West Side von einem Angreifer mit einem Messer attackiert.

Bendtner selbst blieb unversehrt, einer seiner Begleiter wurde allerdings verletzt und musste im Krankenhaus behandelt.

Gegenüber der dänischen Zeitung BT bestätigte Bendtner, dass er auf dem Video einer Überwachungskamera zu sehen ist. Diese hatte den Überfall festgehalten. „Es ist schwer, davor wegzulaufen“, sagte Bendtner, der zwischen 2014 und 2016 47 Spiele für den VfL Wolfsburg absolviert hatte (9 Tore). Weiter äußerte er sich nicht.

Der ehemalige Nationalspieler ist auf der Videoaufnahme in einer dreiköpfigen Gruppe bei einem Spaziergang zu sehen, als ein Mann mit der Tatwaffe plötzlich auf sie zu rennt. Nachdem der Angreifer Bendtners Begleiter verletzt hat, flüchtet er. Einen Tag später folgte seine Verhaftung – nach einer Anzeige durch seine Mutter, die ihn offenbar in den Nachrichten erkannt hatte. Der mutmaßlichen Täter muss sich nun Ermittlungen wegen versuchten Mordes und Körperverletzung stellen.

