Moormann-Traumtor bei Motherwell-Debüt

Martin Moormann hat bei seinem Pflichtspieldebüt für den Motherwell FC einen Einstand nach Maß gefeiert. Der österreichische Innenverteidiger erzielte beim 2:0-Erfolg gegen Tórshavn in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League einen sehenswerten Treffer.

Moormann fasste sich aus großer Distanz ein Herz und beförderte den Ball mit einem satten Linksschuss ins Tor. Damit krönte der 25-Jährige seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den schottischen Erstligisten.

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Auch der zweite Treffer des Abends ging auf das Konto eines Österreichers. Lukas Fadinger traf aus knapp 18 Metern sehenswert unter die Latte und fixierte den 2:0-Endstand. Damit sorgte das österreichische Duo für eine vielversprechende Ausgangslage im Kampf um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde.

Für Moormann war es zugleich der perfekte Start in ein neues Kapitel seiner Karriere. Nach dem Abstieg mit Blau-Weiß Linz wechselte der Niederösterreicher in diesem Sommer nach Schottland. Beim Motherwell FC, dem Viertplatzierten der vergangenen Premiership-Saison, unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis 2028.