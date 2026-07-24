Nach WM-Finale: Langjähriger Verteidiger beendet Nationalmannschaftskarriere

Vier Tage nach dem verlorenen WM-Finale hat Nicolás Otamendi seinen Rücktritt aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt.

Otamendi, der in Europa lange für Manchester City und Benfica Lissabon gespielt hat und nun in seiner Heimat bei River Plate unter Vertrag steht, hatte 2009 unter Nationalheld Diego Maradona in der Nationalmannschaft debütiert. Er absolvierte 139 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Beim Titelgewinn vor vier Jahren in Katar war Otamendi einer der Schlüsselspieler.

Bereits vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Otamendi angekündigt, sein letztes Turnier zu spielen. Mit den Erfolgen bei der Copa América 2021 und 2024 gehört er zu den erfolgreichsten Spielern der argentinischen Fußballgeschichte. Das Nationaltrikot zu tragen, schrieb Otamendi zum Abschied, habe er „immer als größte Ehre betrachtet“.

Der 38 Jahre alte Innenverteidiger, Weltmeister von 2022, schrieb in den Sozialen Medien: „Ich verabschiede mich mit dem guten Gefühl, alles gegeben zu haben.“ Otamendi war am Sonntag in East Rutherford beim 0:1 n.V. im Endspiel gegen Spanien kurz vor der Pause ins Spiel gekommen.