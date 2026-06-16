Neuer Vizepräsident beim Doublesieger

Der Niederländer Alex Kroes ist neuer LASK-Vizepräsident. Er war zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam aktiv.

Die Linzer verkündeten dies in einer Aussendung und bauen auf das weitreichende Netzwerk des Niederländers im europäischen Fußball. „Es ist fantastisch, dass wir mit Alex Kroes jemanden gewinnen konnten, der den europäischen Fußball von innen kennt – unter anderem bei AZ Alkmaar und zuletzt als Technischer Direktor bei Ajax. Genau diese Expertise und dieses Netzwerk brauchen wir jetzt“, betont LASK-Präsident Christoph Königslehner.

Der neue „Vize“ dachte bei seinem Amtsantritt schon über die Grenzen hinaus: „Der LASK hat bewiesen, dass er mehr kann als Österreich. Diesen Weg möchte ich mitgestalten – mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten in Europa“.

Beitragsbild: LASK