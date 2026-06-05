Neuerung bei WM: Ersatzspieler bei Hymnen auf dem Platz

Bei der anstehenden Fußball-WM (11. Juni bis 19. Juli) werden erstmals auch die Ersatzspieler beim Abspielen der Nationalhymnen auf dem Platz stehen. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, wird die Zeremonie vor den Partien anlässlich des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada überarbeitet.

„Alle Spieler, die sich im Kader für den Spieltag befinden, werden im Rampenlicht stehen“, kündigte die FIFA an: „Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der größten Fußballbühne der Welt vertritt.“

Ziel der Neuerung sei es auch, die Fans in den Stadien noch besser einzubeziehen. Die Spieler werden beim Einlaufen auf den Platz von Kindern und Jugendlichen begleitet. Auf dem Feld sollen große Länderflaggen sowie weitere kleine Nationalflaggen, Banner und das FIFA-Logo zu sehen sein. Wie der Weltverband in seiner Mitteilung ausführte, soll die Zeremonie im weiteren Verlauf des Turniers um „zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik“ erweitert werden.

(SID)/Beitragsbild: Imago