Entscheidung bei Ried-Angreifer Mutandwa gefallen

Kingstone Mutandwa wird die SV Ried verlassen und zu Cagliari Calcio zurückkehren. Der italienische Serie-A-Klub hat die vereinbarte Rückkaufoption für den 23-jährigen Stürmer gezogen.

Der sambische Angreifer kickte in der vergangenen Saison für die Innviertler und zählte zu den Leistungsträgern. In 37 Pflichtspielen erzielte Mutandwa 16 Treffer und hatte damit maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt.

Rückkehr nach Italien

Mutandwa war per Leihe mit Kaufoption von Cagliari nach Ried gekommen. Nach der Saison 2025/26 zogen die Oberösterreicher die Option in Höhe von 750.000 Euro, nun kehrt Mutandwa zum italienischen Erstligisten zurück. Die genauen Ablösemodalitäten wurden nicht bekannt gegeben.

Sportdirektor Wolfgang Fiala erklärte, der Verein habe früh an das Potenzial des Sambiers geglaubt und ihm die Möglichkeit gegeben, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Gleichzeitig sei der Transfer auch wirtschaftlich positiv für die SV Ried.

(Red./SV Ried)

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