Sky-Info: Ried zieht Kaufoption bei Mutandwa

Die SV Ried hat die Kaufoption bei Leihspieler Kingstone Mutandwa gezogen und den Angreifer fix von Cagliari Calcio verpflichtet. Nach Sky-Informationen überweist Ried 750.000 Euro an den Serie-A-Klub.

Mutandwa war einer der Shootingstars der abgelaufenen Saison und wurde hinter Sturm-Star Otar Kiteishvili Zweiter in der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga. Der sambische Teamspieler erzielte – inklusive der drei Playoff-Partien – 16 Treffer in 32 Ligaeinsätzen für die Rieder.

VIDEO: Mutandwa lupft Ried ins EC-Playoff-Finale

Vor wenigen Wochen erlebte Mutandwa zudem ein absolutes Länderspiel-Highlight in seiner noch jungen Karriere. Mit Sambia traf der Angreifer in einem Testspiel auf Argentinien und Superstar Lionel Messi. 60 Minuten lang stand er beim 0:5 gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien am Platz.

Cagliari besitzt Rückkaufoption

Trotz der fixen Verpflichtung ist die Zukunft von Mutandwa im Innviertel weiter offen. Wie Ried-Präsident Thomas Gahleitner am Montag im Sky-Interview erklärte, besitzt Cagliari Calcio eine Rückkaufoption für den Rieder Toptorjäger, die nach Sky-Infos in rund einer Woche verstreichen soll.

„Ich gehe davon aus, dass bei einem Stürmer mit dieser Anzahl an Toren die Rückkaufoption demnächst gezogen wird und der ‚King‘ irgendwo bei einem großen Verein auftauchen wird“, sagte Gahleitner.

Jedoch hält der Ried-Präsident auch einen Verbleib von Mutandwa weiter für möglich: „Aktuell ist gar nichts ausgeschlossen. Es besteht auch die Chance, dass er in Ried bleibt. Aber sofern die Rückkaufoption gezogen wird, wird er seinen weiteren Weg gehen“.

Gahleitner im Sky-Interview über Mutandwa (ab 1:40 min)

„Muss abwarten, was sich ergibt“

Mutandwa weiß selbst auch noch nicht, für welchen Klub er in der kommenden Saison auf Torejagd gehen wird.

„Das weiß ich wirklich noch nicht. Es ist noch nicht sicher, bei welchem Verein ich in der kommenden Saison spielen werde. Ich werde abwarten und schauen, was sich ergibt“, sagte der 23-Jährige nach dem Playoff-Aus gegen Rapid im Sky-Interview.

Bei einem schnellen Abschied dürfte Mutandwa (Marktwert 3,5 Millionen Euro) in jedem Fall zum Rieder Rekordabgang aufsteigen. Der bisherige Rekordabgang war Marco Villa, der im Jahr 2000 für 725.000 Euro zu Panathinaikos Athen wechselte.

Rieder spielen sich in den Fokus

Als weitere Aktie der SV Ried gilt Flügelspieler Antonio Van Wyk, der nach Sky-Informationen die Innviertler im Sommer ebenfalls für eine Rekordablöse verlassen könnte.

Bereits im vergangenen Winter wurden mehrere Rekordangebote für den 24-jährigen Südafrikaner, der in dieser BL-Saison 3 Tore und 4 Assists beisteuerte, seitens Ried abgelehnt.

Bild: GEPA