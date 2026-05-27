Sky-Info: Ried nimmt Senft-Nachfolger ins Visier

Die SV Ried befindet sich nach dem Abgang von Trainer Maximilian Senft auf der Suche nach einem Nachfolger. Laut Sky-Informationen ist Nikon El Maestro einer der Kandidaten.

Der 32-Jährige ist seit Februar 2026 Co-Trainer bei Al-Najma SC in Saudi-Arabien. Cheftrainer ist sein Bruder Nestor El Maestro, der zwischen 2019 und 2020 bei Sturm Graz als Chefcoach tätig war. Auch damals fungierte Nikon El Maestro als Assistenztrainer seines Bruders.

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Für den gebürtigen Serben mit englischem Pass wäre es die erste Cheftrainer-Position. El Maestro war am Montag beim Europacup-Playoff-Endspiel der Innviertler beim SK Rapid im Stadion.

Senft führte die SV Ried in der abgelaufenen Saison souverän zum Klassenerhalt und beinahe in den Europacup. Der 36-Jährige wechselt im Sommer zum Karlsruher SC in die 2. deutsche Bundesliga.

(Red.)

Bild: GEPA