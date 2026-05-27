Sky-Info: Barry vor Austria-Abschied

Abubakr Barry könnte die Wiener Austria nach Sky-Informationen verlassen. Red Bull Salzburg arbeitet an einer Verpflichtung des 25-Jährigen.

Die „Bullen“ stehen bereits in Verhandlungen mit der Austria. Ein erstes Angebot soll zwischen drei und vier Millionen Euro liegen. Neben Salzburg soll auch Stoke City und Oxford United aus der Championship am Mittelfeldspieler aus Gambia interessiert sein.

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Barry steht seit Sommer 2024 bei der Austria unter Vertrag und zählte vor allem in der Saison 2025/26 zu den absoluten Leistungsträgern. In 28 Bundesligaspielen steuerte der Rechtsfuß vier Tore und vier Vorlagen bei.

Sein Kontrakt bei den Veilchen läuft bis 2027.

(Red.)

Bild: GEPA