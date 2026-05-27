Offiziell: Rapid nimmt neuen Stürmer unter Vertrag

Trainer Johannes Hoff Thorup bekommt seinen Wunsch-Angreifer: Wie der SK Rapid am Mittwoch offiziell verkündete, unterschreibt Tonni Adamsen einen Vertrag bis 2028 bei den Grün-Weißen.

Sky berichtete bereits vergangene Woche über den Transfer, ebenso der Kurier.

Der 31-Jährige kommt ablösefrei von Silkeborg IF aus der dänischen Superliga. Rapid-Trainer Thorup kennt seinen Landsmann aus seiner Heimat und war die treibende Kraft hinter dem Transfer. Mit Adamsen hofft Rapid einen treffsicheren Stoßstürmer gefunden zu haben.

Katzer: „Absoluter Wunschspieler von uns“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meinte zum Transfer des Stürmers: „Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Tonni Adamsen frühzeitig einigen konnten. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hatte aber aufgrund seiner kontinuierlich starken Vorstellungen in den letzten Jahren einige andere attraktiven Optionen für seine Zukunft. Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann. Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen.“

Tonni Adamsen, der bereits erfolgreich die sportmedizinischen Tests in Wien absolvierte, meinte: „Ich bin froh, dass nun alles geklappt hat und wir nach längerer Zeit eine gute Einigung gefunden haben. Ich freue mich sehr auf meine neuen Teamkollegen und den Klub, die ersten Trainings und auf die neue Aufgabe hier in Wien.“

(Red./SK Rapid)

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