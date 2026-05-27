Transfer fix! Michorl kehrt nach Österreich zurück

Peter Michorl wechselt ablösefrei vom griechischen Erstligisten Atromitos Athen zum GAK und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler bringt reichlich Erfahrung mit. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Michorl bei Austria Wien, ehe er 2014 zum LASK wechselte. Mit dem LASK feierte er den Aufstieg in die Bundesliga und sammelte zudem internationale Erfahrung in europäischen Bewerben.

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Insgesamt kam Michorl für die Oberösterreicher auf 351 Pflichtspiele und war dabei an 130 Treffern beteiligt. Besonders seine Qualitäten als Vorlagengeber machten ihn in dieser Zeit zu einem der konstantesten Mittelfeldspieler der Liga: In den Spielzeiten 2018/19 und 2019/20 verbuchte er jeweils 20 Assists.

Im Sommer 2024 zog es Michorl ins Ausland. Bei Atromitos Athen absolvierte er in zwei Spielzeiten 64 Pflichtspiele, erzielte drei Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Mit dem griechischen Klub gelang jeweils der Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse.

Nun kehrt der zentrale Mittelfeldspieler nach Österreich zurück und soll bei den Grazern eine wichtige Rolle im Mittelfeld übernehmen.

„Sehr viel Potential“

„Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht und deshalb ist mir die Entscheidung, zum GAK zu wechseln, letztlich nicht schwer gefallen. Ich habe die Mannschaft im Frühjahr verfolgt und sehe sehr viel Potential, sagt erfahrene Neuzugang.

„Mit Peter Michorl gewinnen wir nicht nur einen spielstarken Fußballer, sondern auch eine international erfahrene Persönlichkeit auf und neben dem Platz. Seine fußballerische Geschichte, Führungsqualitäten und seine Konstanz auf hohem Niveau machen ihn zu einer enormen Verstärkung für den GAK. Es erfüllt mich auch mit Stolz, dass wir als GAK mittlerweile so weit sind, auch so einen Spieler von unserem Weg überzeugen zu können – und das trotz großer Konkurrenz“ , so GAK-Sportdirektor Tino Wawra.

Beitragsbild: GEPA