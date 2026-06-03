Noch vor WM-Start: ÖFB-Keeper schreibt Geschichte

Mit Florian Wiegele hat Ralf Rangnick einen echten Hünen in seinen Kader für die Fußball-WM 2026 berufen.

Das Besondere daran: Der österreichische Torhüter ist mit 2,05 m der größte jemals für eine WM nominierte Spieler.

Bisheriger Rekordhalter: Der niederländische Torhüter Andries Noppert (Katar 2022). Mit jeweils 2,01 m ebenfalls als Basketballspieler einsetzbar: Englands Abwehrspieler Dan Burn, Kolumbiens Torhüter Alvaro Montero und Bosnien-Herzegowinas Verteidiger Stjepan Radeljic.

Kleinster Spieler aus Panama

Panamas Spielmacher Cesar Yanis ist mit 1,60 m der kleinste für die WM nominierte Spieler. Nur unwesentlich größer ist Curaçaos Angreifer Jeremy Antonisse (1,64 m). Zwischen Yanis und seinem potenziellen Gegenspieler Dan Burn (England) besteht ein Größenunterschied von 41 Zentimetern.

(SID/Red.) / Bild: GEPA