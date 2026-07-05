Nur ein Einsatz: Salzburg verkündet Abgang

Der FC Red Bull Salzburg hat den Abgang von Douglas Mendes Moreira verkündet.

Der ehemalige brasilianische Nachwuchsteamspieler kehrt fix in seine Heimat zurück zurück und unterschreibt einen Vertrag beim Erstligisten Vila Nova FC.

Der 22-jährige Innenverteidiger kam Anfang 2023 als Leihspieler nach Salzburg, wo er im darauffolgenden Transferfenster fix verpflichtet wurde. Seither absolvierte er unter anderem als Kooperationsspieler 18 Begegnungen beim FC Liefering, für Red Bull Salzburg kam der Defensivspieler nur einmal zum Einsatz (2:2 gegen Altach im Oktober 2025). Zwischenzeitlich war er auch an Red Bull Bragantino verliehen.