ÖFB-Cup 2024/25, 2. Runde: Titelverteidiger Sturm Graz hat in der zweiten Runde des österreichischen Pokals ein schweres Los gezogen. Wie die Auslosung am Sonntag ergab, trifft der Doublesieger auf den ambitionierten Fußball-Zweitligisten SV Ried.

Der SK Rapid, Finalist der vergangenen beiden Ausgaben, bekommt es wie im Vorjahr im Stadtderby mit SR Donaufeld zu tun. Salzburg ist bei der Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster zu Gast, die Wiener Austria trifft mit dem ASKÖ Oedt ebenfalls auf einen Regionalligisten.

Gespielt wird von 27. bis 29. August. Gegen Ried kassierte Sturm, der Bewerbsieger der vergangenen beiden Spielzeiten, die bisher letzte Cup-Niederlage. Im Oktober 2021 gewannen die Innviertler auf dem Weg ins Finale im Achtelfinale in Graz mit 2:1. Seither folgten 13 Siege in Folge für Schwarz-Weiß, zuletzt am Samstag ein mühsames 4:2 n.V. in Krems. Ostligist Donaufeld darf sich nach dem 2:0 gegen den SCR Altach, der als einziger Bundesligist zum Auftakt ausschied, erneut auf ein Duell mit Rapid freuen. Im Vorjahr hatte sich Grün-Weiß in der ersten Runde mit 7:0 durchgesetzt.

Die Auslosung nach dem Rapid-Aufstieg bei SC Neusiedl am See mit insgesamt 32 Teams vollzog „Glücksfee“ Friedrich Csarmann, ehemaliger Neusiedl-Profi. Das Finale 2025 ist wieder am 1. Mai in Klagenfurt angesetzt. Das Stadion am Wörthersee bleibt zumindest bis 2026 Austragungsort der Pokal-Finali.

Auslosung der 2. Runde im ÖFB-Cup (27. bis 29. August)

First Vienna FC – SV Stripfing/Weiden

SV Horn – SKU Amstetten

Admira Wacker – SC Austria Lustenau

Kapfenberger SV – ASK Voitsberg

SKN St. Pölten – Schwarz-Weiß Bregenz

SVG Reichenau-Innsbruck – GAK

ASKÖ Oedt – FK Austria Wien

Deutschlandsberger SC – WSG Tirol

SV Lafnitz – TSV Hartberg

SV Ried – SK Sturm Graz

SR Donaufeld – SK Rapid

Sportunion Mauer – LASK

SC Wiener Viktoria – Red Bull Salzburg

SPG SV Wallern/St. Marienkirchen – WAC

Hertha Wels – Blau-Weiß Linz

ASV Siegendorf – SK Austria Klagenfurt