ÖFB gibt Kader für fünften Perspektivspielerlehrgang bekannt

Der ÖFB richtet den Perspektivspielerlehrgang heuer erstmals am neuen Campus in Wien-Aspern aus. Von 26. bis 29. Juli erhalten dort 35 der größten österreichischen Nachwuchstalente (31 Feldspieler, vier Torhüter) der Jahrgänge 2008 bis 2011 die Möglichkeit, unter Teamchef Ralf Rangnick zu trainieren.

Nach der Premiere 2022 in Pula sowie drei Austragungen in Lindabrunn findet der Lehrgang damit erstmals am neuen ÖFB-Campus statt. Die sportliche Gesamtverantwortung liegt bei U21-Teamchef Peter Perchtold, der gemeinsam mit Nachwuchsleiter Sebastian Prödl sowie den Nachwuchs-Teamchefs das Programm gestaltet.

Neben Rangnick werden unter anderem Sportdirektor Peter Schöttel, die Co-Trainer des A-Nationalteams Stefan Oesen und Onur Cinel sowie weitere Trainer aus dem Nachwuchs-, Frauen- und Futsalbereich vor Ort sein. Ziel des Lehrgangs ist es, die vielversprechendsten Talente frühzeitig an die Spielidee und Anforderungen des A-Nationalteams heranzuführen und den Austausch zwischen Nachwuchs- und Nationalteam weiter zu intensivieren.

Die Trainingseinheiten finden am 27., 28. und 29. Juli jeweils ab 11:00 Uhr statt und sind öffentlich zugänglich.

Kader des Perspektivlehrgangs 2026

Namen, die man sich merken sollte! 💎 35 Talente, vier Jahrgänge und vier spannende Tage. Das ist der Kader für den Perspektivspielerlehrgang 2026. 🤩 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH 📲 Alle Infos: https://t.co/ykNfLspsKw pic.twitter.com/SP7RIbjOdF — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) July 9, 2026

Tor: Teo HUPFAUF (FC Red Bull Salzburg; JG 2010), Elias KNAB (FC Liefering; JG 2009), Matthias NEMETSCHEK (AKA FK Austria Wien, JG 2010), Daniel POSCH (1. FSV Mainz 05/GER; JG 2008)

Abwehr: Tobias GÖSSLER (AKA STMK-Sturm Graz; JG 2011), Alessandro GOIGINGER (SV Oberbank Ried; JG 2009), Jan KARNER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2009), Daniel MANZANO-TEAPE (AKA FK Austria Wien; JG 2011), Nico MASCHING (FC Liefering; JG 2008), Caua RIRSCH DA COSTA (Esporte Clube Maia Noite/BRA; JG 2010), Sergej SAVIC (Admira Wacker; JG 2008), Felix SCHERTLER (1. FC Heidenheim/GER; JG 2010), Andrej STOJANOVIC (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Bernhard SWOZIL (Red Bull Fußball Akademie; JG 2009)

Mittelfeld: Filip ALEKSIC (FC Liefering; JG 2009), Hasan DESHISHKU (FK Austria Wien; JG 2008), Jakob GAUGLHOFER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Felix GORT (VfB Stuttgart/GER; JG 2010), Loris HUSIC (TSV 1860 München/GER; JG 2008), Bruno JERABEK (FK Austria Wien; JG 2009), Riad KADRIJA (Admira Wacker; JG 2008), Paul KRAPF (LASK; JG 2008), Paul LEITNER (Red Bull Fußball Akademie; JG 2011), Matteo MARIC (FC Bayern München/GER; JG 2010), Luca MORGENSTERN (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2008), Jonas MOSER (AKA St. Pölten NÖ; JG 2011), Stefan PETROVIC (AKA SK Rapid; JG 2009), Amar SELIMOVIC (FC Augsburg/GER; JG 2009), Leonit ZEQIRI (SV Oberbank Ried; JG 2008)

Angriff: Felix BAUMGARTNER (GAK 1902; JG 2009), Fabio EBNER (FC Augsburg/GER; JG 2009), Matthias HARTL (LASK Akademie OÖ; JG 2010), Nicolas JOZEPOVIC (SK Rapid; JG 2008), Amar MUJKANOVIC (AKA FK Austria Wien; JG 2011), Louai SALEH (AKA Vorarlberg; JG 2011)

Auf Abruf: Arlind Alili (LASK Akademie OÖ; JG 2011), Dino Delic (SK Austria Klagenfurt; 2008), Aldin Delimehic (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Felix Hummer (AKA St. Pölten NÖ; 2010), Jonas Kollar (SK Puntigamer Sturm Graz; JG 2008), Elias Kolp (SK Rapid; 2008), Fabio Krumlacher (Red Bull Fußball Akademie; JG 2011), Dino Kurbegovic (AC Milan/ITA; JG 2009), Julian Margreiter (WSG Tirol; JG 2009), Michael Matosevic (FC Bayern München/GER; JG 2008), Jakob Maybach (Red Bull Fußball Akademie; JG 2011), Peter Moser (AKA STMK-Sturm Graz; JG 2010), Felix Neuhäuser (Red Bull Fußball Akademie; JG 2010), Kayra Sahinbaz (AKA FK Austria Wien; JG 2010), Christopher Wölbl (ASK Voitsberg; JG 2008), Constantin Zuschlag (AKA FK Austria Wien; JG 2009)