Offiziell: Guardiola verlässt Manchester City nach der Saison

Pep Guardiola wird Manchester City mit Ende der laufenden Saison verlassen. Das geben die „Skyblues“ am Freitag offiziell bekannt.

Der 55-jährige Spanier steht seit Sommer 2016 bei den Citizens an der Seitenlinie und prägte eine der erfolgreichsten Epochen der Klubgeschichte. In insgesamt 592 Pflichtspielen kommt Guardiola auf einen beeindruckenden Punkteschnitt von 2,27.

Vor seinem Engagement in Manchester trainierte Guardiola bereits den FC Barcelona (2008 bis 2012) sowie den FC Bayern München (2013 bis 2016).

Mit Manchester City gewann der Erfolgscoach insgesamt sechs englische Meisterschaften. Dazu führte er den Klub zum Triumph in der UEFA Champions League, im UEFA Supercup sowie bei der Klub-WM. Außerdem holte Guardiola dreimal den FA Cup, fünfmal den englischen Ligapokal und dreimal den englischen Superpokal.

In der Saison 2022/23 wurde Guardiola zudem als Weltklubtrainer des Jahres ausgezeichnet.

„Es hat so verdammt viel Spaß gemacht“, sagte Guardiola mit Blick auf seine Ära, die am Sonntag zu Ende geht: „Ich liebe euch alle.“

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“Das Interview eines Champions“ – Hamann über Guardiola-Worte

(Red.) / Bild: Imago