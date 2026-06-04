Offiziell! Liverpool präsentiert neuen Cheftrainer

Andoni Iraola wird neuer Teammanager des englischen Rekordmeisters FC Liverpool. Fünf Tage nach der Trennung von Arne Slot gaben die Reds die Verpflichtung des 43 Jahre alten Basken bekannt, dessen Abschied vom Premier-League-Kontrahenten AFC Bournemouth bereits feststand.

„Ich freue mich riesig. Liverpool ist einer der größten Vereine der Welt. Da braucht es nicht viel, damit man sich angezogen fühlt“, wird Iraola in einer Mitteilung des Klubs zitiert: „Liverpool ist Liverpool.“

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Vorgänger Slot, der Liverpool im Sommer 2024 als Nachfolger von Jürgen Klopp übernommen und zur 20. Meisterschaft geführt hatte, musste nach Platz fünf in seiner zweiten Saison gehen.

Ex-Profi Iraola (zwei Länderspiele für Spanien) hatte in Bournemouth mit vergleichsweise geringen Mitteln großen Erfolg. Mit schnellem, attraktivem Fußball landete der AFC auf Rang sechs der Premier League – nur drei Punkte und einen Platz hinter Liverpool.

(SID)/Bild: Imago