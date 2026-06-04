Sechsstündiges Treffen! Milan wirbt intensiv um Glasner

Nach der Absage des neuen Liverpool-Trainers Andoni Iraola an Milan gilt bei den Mailändern laut italienischen Medien Oliver Glasner als Wunschkandidat.

Ein erstes persönliches Treffen mit Clubbesitzer Gerry Cardinale und Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic soll in Deutschland stattgefunden und sechs Stunden gedauert haben, berichtete die „Gazzetta dello Sport“ am Donnerstag.

An ein mögliches Engagement von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als Sportdirektor sei die Trainerpersonalie nicht geknüpft, hieß es. Glasner könnte auch ohne Rangnick kommen.

ÖFB oder Milan: Was macht Rangnick?

Geht es nach Cardinale, soll Rangnick nach dem Rauswurf der gesamten sportlichen Führung der Mailänder dort den Neuaufbau orchestrieren. Der Deutsche, der am Donnerstag mit der ÖFB-Auswahl zur WM nach Nordamerika aufgebrochen ist, habe sich laut „Gazzetta“ Bedenkzeit erbeten.

Auch der ÖFB hat Rangnick nach einem einstimmigen Aufsichtsratsbeschluss eine Verlängerung seines nach der WM auslaufenden Vertrages angeboten. Eine Unterschrift des 67-Jährigen lässt kurz vor Turnierstart aber noch auf sich warten.

(APA/Red.)/Bild: Imago