Offiziell: Ljubicic komplettiert Österreichs WM-Kader

Dejan Ljubicic ist in den WM-Kader von Österreichs Fußball-Nationalteam nachnominiert worden.

Einen dementsprechenden Bericht bestätigte der ÖFB am Mittwoch. Der Schalke-Legionär nimmt den Platz von Christoph Baumgartner ein, der sich am 1. Juni beim Aufwärmen für das Tunesien-Testspiel verletzt hatte. Ljubicic absolvierte im September 2023 beim Heim-1:1 gegen die Republik Moldau sein neuntes und bisher letztes Länderspiel.

Zuletzt im ÖFB-Kader stand der Mittelfeldspieler, der am Donnerstag im Teamcamp in Goleta erwartet wird, im Oktober 2023.

Ljubicic reist morgen nach und steigt am Freitag ins Mannschaftstraining des ÖFB ein. Zudem ist der verletzte Christoph Baumgartner bereits in Los Angeles gelandet und stößt demnächst zum Teamquartier dazu.

(APA/Red.) / Bild: Imago