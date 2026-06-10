Sky-Info: Neues Millionenangebot für Austrias Barry

Im Rennen um Abubakr Barry gibt es weitere Bewegung. Nach Sky-Informationen hat nun ein zweiter Klub aus Osteuropa Interesse am Mittelfeldspieler der Wiener Austria hinterlegt.

Demnach wurde zuletzt ein verbessertes Angebot in Höhe von rund vier Millionen Euro abgegeben. Trotz dieses Vorstoßes gilt Red Bull Salzburg aktuell weiterhin als Favorit im Werben um den 25-Jährigen. Die Gespräche laufen, eine endgültige Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen – es wird ein weiteres Angebot der Salzburger erwartet.

Barry steht bei den „Veilchen“ noch bis 2027 unter Vertrag und zählt zu den begehrtesten Spielern der ADMIRAL Bundesliga.

(Red.) / Bild: GEPA