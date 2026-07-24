Offiziell: Plavotic findet neuen Verein

Tin Plavotic setzt seine Karriere in Polen fort. Der Innenverteidiger wechselt zum polnischen Erstligisten Motor Lublin. Sky hatte bereits über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Der 29-Jährige unterschreibt beim Klub aus der Ekstraklasa einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Die Vereinbarung beinhaltet zudem eine Option auf eine weitere Saison.

Plavotic wechselt ablösefrei nach Polen, nachdem sein Vertrag bei Austria Wien ausgelaufen war.

Für die Wiener Austria absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 79 Pflichtspiele. Dabei erzielte er sechs Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.