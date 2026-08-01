Offiziell: Ried sichert sich Austria-Youngster

Der ligainterne Transfer, der sich bereits zuletzt angedeutet hat, ist nun offiziell: Die SV Ried sichert sich Austria-Youngster Dejan Radonjic, Sky berichtete zuvor bereits von einer Einigung sowie einem zuvor erfolgtem Medizincheck.

Laut den Innviertlern unterschreibt Radonjic einen Vertrag bis 2029. Laut Sky-Infos zahlte Ried für den Innenverteidiger eine Ablöse, diese könnte mit Berücksichtigung einsatz- und erfolgsbezogener Boni schlussendlich bis zu 300.000 Euro betragen. Die Austria sichert sich zudem eine langfristige Rückkaufoption sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

„Dejan stand schon länger auf unserer Liste, er hat es in der letzten Saison bei seinen Startelfeinsätzen bei der Austria sehr gut gemacht. Er ist stark bei Standards und im Infight ein richtig harter Verteidiger. Zudem bringt er fußballerische Elemente mit, die uns guttun werden“, begründet SVR-Geschäftsführer Sport Wolfgang Fiala den Transfer. Auch Radonjic selbst freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die SV Ried ist ein cooler Verein mit einem tollen Umfeld. Ich kann mich hier weiterentwickeln und möchte in Ried den nächsten Schritt machen.“

Radonjic mit 14 Pflichtspielen in Vorsaison

Der Innenverteidiger absolvierte in der vergangenen Saison 14 Pflichtspiele für die Wiener Austria und erzielte dabei einen Treffer. Auch in der neuen Spielzeit kam der Österreicher bereits zum Einsatz: Beim Erstrundenspiel im ÖFB-Cup gegen den Wiener Sport-Club stand er über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz. Sein Bundesliga-Debüt feierte Radonjic im August 2025 bei einer Auswärtsniederlage gegen den LASK.

Als Ersatz verpflichteten die Wiener bereits Jonas Fedderson von der zweiten Mannschaft des BVB. Der Defensivspieler war ursprünglich für die Young Violets vorgesehen, kam aufgrund der Personalsituation jedoch früh bei den Profis zum Einsatz. Dort wusste er mit starken Leistungen zu überzeugen und erzielte im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen Liepaja sogar sein erstes Pflichtspieltor.

Zudem rückte auch Valentin Toifl in den Profikader auf. Der Nachwuchsspieler sammelte unter Trainer Stephan Helm bereits seine ersten Einsatzminuten in der Kampfmannschaft.