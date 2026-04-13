Okafor-Doppelpack! Leeds gewinnt bei Manchester United

Manchester United ist auf seinem Weg zurück in die Champions League überraschend gestrauchelt. Die „Red Devils“ verloren ihr Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Leeds United mit 1:2 (0:2) und konnten ihr Polster im Kampf um die Königsklasse sechs Spieltage vor Saisonende nicht weiter ausbauen. Die Ausgangslage des Tabellendritten bleibt bei sieben Punkten Vorsprung auf Rang sechs allerdings weiter komfortabel.

Ex-Salzburger Noah Okafor (5., 29.) schockte das in der ersten Halbzeit desolate Team von Michael Carrick mit einem Doppelpack, für Leeds waren dies die ersten Ligatreffer seit dem 21. Februar und vier torlosen Partien.

Im zweiten Durchgang brannte nach der harten Roten Karte gegen Lisandro Martinez (56., nach Videobeweis) wegen eines zarten Haarzupfers gegen Dominic Calvert-Lewin nichts mehr an. Casemiro (69.) gelang nur der Anschlusstreffer.

Haarige Angelegenheit! Martinez fliegt mit Rot vom Platz

United weiter mit guten Karten auf Königsklasse

Das Polster auf den ersten Abstiegsplatz wuchs für Leeds damit auf sechs Punkte. Für Manchester gab es nach fünf Heimsiegen in Serie mal wieder ein Negativerlebnis in Old Trafford, insgesamt zeigt die Formkurve mit nur einem Sieg aus den letzten vier Ligapartien nach unten.

Im Rennen um die Königsklassen-Qualifikation, für die in der Premier League sicher Rang fünf reicht, scheint etwas die Luft auszugehen. Zuletzt spielte United in der Saison 2023/24 in der Champions League.

(SID) / Bild: Imago