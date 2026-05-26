PL-Klub bekommt Konkurrenz bei Robertson

Laut Sky Italia hat Juventus einen Vorstoß in Richtung Andrew Robertson unternommen, um dem Interesse von Tottenham Hotspur Paroli zu bieten.

Der italienische Top-Klub hat sein Interesse an einer Verpflichtung des baldigen Free Agents bekundet, dessen Vertrag nach neun Jahren beim FC Liverpool am 30. Juni ausläuft.

Sky Sports UK hat bereits berichtet, dass die Spurs bereit sind, Robertson zu verpflichten, nachdem sie den Klassenerhalt gesichert haben, und ihn bereits im Januar für eine Ablösesumme ins Visier genommen hatten.

Sky Italia berichtet jedoch auch, dass Tottenham weiterhin die besten Chancen auf Robertson hat. Sky Sports UK hat zudem berichtet, dass Juventus einen weiteren Liverpool-Profi verpflichten möchte: Torhüter Alisson Becker. Doch dieser wird nach derzeitigem Stand wohl an der Anfield Road bleiben.

(Red.)

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