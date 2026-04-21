Qualigruppen-„Rückspiele“! Die Aufstellungen der 28. Bundesliga-Runde

Englische Runde in der ADMIRAL Bundesliga! Am heutigen Dienstag stehen die drei „Rückspiele“ der vergangenen Qualifikationsgruppen-Runde auf dem Programm!

Blau-Weiß Linz empfängt im Duell um die Rote Laterne den Wolfsberger AC und die WSG ist in Altach zu Gast. Um 20:30 Uhr gibt es das Abendspiel zwischen der SV Ried und dem GAK.

Die ADMIRAL Bundesliga ab 18 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!

FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC (ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3)

SCR Altach – WSG Tirol (ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4)

SV Ried – GAK (ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1)

Aufstellungen ab ca. 19:30 Uhr verfügbar!

Bild: GEPA