Qualigruppen-„Rückspiele“! Die Aufstellungen der 28. Bundesliga-Runde
Englische Runde in der ADMIRAL Bundesliga! Am heutigen Dienstag stehen die drei „Rückspiele“ der vergangenen Qualifikationsgruppen-Runde auf dem Programm!
Blau-Weiß Linz empfängt im Duell um die Rote Laterne den Wolfsberger AC und die WSG ist in Altach zu Gast. Um 20:30 Uhr gibt es das Abendspiel zwischen der SV Ried und dem GAK.
Die ADMIRAL Bundesliga ab 18 Uhr live & exklusiv bei Sky Sport Austria – streame mit Sky X!
FC Blau-Weiß Linz – Wolfsberger AC (ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3)
SCR Altach – WSG Tirol (ab 18:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 4)
SV Ried – GAK (ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1)
Aufstellungen ab ca. 19:30 Uhr verfügbar!
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Bild: GEPA