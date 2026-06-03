Rapid verpflichtet ÖFB-Talent von Hoffenheim

Der SK Rapid hat Adrian Riegel verpflichtet. Der Offensivspieler unterschreibt in Hütteldorf einen Vertrag bis Sommer 2029 und ist für Rapid II vorgesehen.

Der 18-jährige Wiener begann seine Karriere in Pressbaum und wechselte 2020 in die Akademie St. Pölten. Nach vier Jahren zog es ihn zur U19 der TSG Hoffenheim nach Deutschland.

Für Österreichs Nachwuchsnationalteams absolvierte Riegel bislang 25 Länderspiele von der U15 bis zur U19 und erzielte dabei neun Tore.

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Mit Adrian bekommen wir nicht nur ein vielversprechendes Talent, sondern auch echte Power für die offensive Außenbahn. Ich traue ihm hier sehr viel zu und bin gespannt, wie er sich bei uns entwickeln wird“, so Sportdirektor Markus Katzer.

Der SK Rapid hat sich bei der Verpflichtung des jungen Offensivspielers gegen nationale (Red Bull Salzburg, Austria Wien und Sturm Graz) sowie internationale Konkurrenz durchgesetzt.

(Red.) / Bild: SK Rapid