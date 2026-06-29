Rekordtransfer perfekt! Torhüter Hülsmann verlässt Hartberg

Was Sky bereits vor wenigen Tagen berichtet hatte, ist nun offiziell: Torhüter Tom Ritzy Hülsmann wechselt vom TSV Hartberg zu Stade Reims. Der 22-jährige Deutsche wird damit zugleich zum Rekordabgang der Oststeirer.

Laut Sky-Informationen liegt die Ablösesumme für den 2,05 Meter großen Schlussmann zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro. Damit gelingt Hartberg der teuerste Transfererlös der Vereinsgeschichte. Den bisherigen Rekord hielt Maximilian Entrup, der im Sommer 2024 für rund 1,3 Millionen Euro zum LASK gewechselt war. Neben Stade Reims waren unter anderem auch AC Monza aus der italienischen Serie B, Championship-Klub Queens Park Rangers und weitere Vereine aus Frankreich am Deutschen interessiert.

Hülsmann wechselte im Sommer 2025 von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in die Oststeiermark und absolvierte für den TSV 33 Pflichtspiele. In zehn davon kassierte er kein Gegentor. In der abgelaufenen Saison ist Hülsmann zum besten Torhüter der ADMIRAL Bundesliga gewählt.