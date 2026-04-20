Ried brennt auf ersten Saisonsieg gegen GAK

Die SV Ried will am Dienstag Versäumtes nachholen und wieder an die Spitze der Qualigruppe stoßen. Derzeit liegt man punktegleich mit Altach auf Platz zwei.

Zwar waren die Innviertler beim GAK das bessere Team, blieben vor dem Tor trotz eines klaren Chancenüberhangs aber zu harmlos. „Inspirierenden Fußball im Ballbesitz“ attestierte Trainer Maximilian Senft seiner Truppe, im Abschluss forderte er freilich eine Steigerung.

„Es geht auch ein bisserl um Mindgames, sich reinzudenken, was die Grazer machen werden“, blickte Senft dem neuerlichen Duell mit den Rotjacken entgegen. Ried ist seit drei Spielen ungeschlagen, in der laufenden Saison gelang gegen den GAK (zwei Remis, eine Niederlage) allerdings noch kein Sieg.

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Auch dem GAK winkt dieTabellenführung

Auch den Grazern bietet sich – so die Konkurrenz mitspielt – die Chance auf Platz eins. Derzeit liegt die Elf von Trainer Ferdinand Feldhofer zwei Punkte hinter der WSG bzw. Altach.

Dank dreier Siege in Folge zum Start der Qualigruppe beträgt der Vorsprung des einstigen Schlusslichts auf den letzten Platz sechs Zähler, abhaken kann man den Abstiegskampf aber noch nicht. Feldhofer gab die erste Hälfte gegen Ried zu denken. Er habe sein Team für „reif“ gehalten, einen dementsprechend aktiven Start erwartet.

Das Gegenteil war der Fall. „Das hat mir nicht gepasst“, betonte Feldhofer, der im Mittelfeld diesmal auf den gesperrten Thorsten Schriebl verzichten muss.

(APA)/Bild: GEPA