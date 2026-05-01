Sasa Kalajdzic erzielt das Tor der 29. Runde

LASK-Stürmer Sasa Kalajdzic hat das Tor der 29. Runde in der ADMIRAL Bundesliga erzielt!

Die Sky-User wählten den Sensationstreffer des 28-jährigen Offensivspielers aus der eigenen Hälfte zum Tor der 29. Runde.

Kalajdzic setzte sich mit 52 Prozent der Stimmen vor Elias Havel (TSV Hartberg) durch, der im User-Voting auf 23 Prozent kam. Auf den weiteren Plätzen landeten Dominik Reiter, Simon Seidl und Ronivaldo (alle Blau-Weiß Linz)

Diese Treffer standen zur Auswahl

Bild: GEPA