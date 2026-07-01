„Sehr stolz“: ÖFB-Keeper verlängert in Elversberg

Der nächste Aufstiegsheld bleibt: Bundesliga-Debütant SV Elversberg kann weiter mit Stammtorhüter Nicolas Kristof planen. Wie die Saarländer am Mittwoch bekannt gaben, wurde der Vertrag des 26-Jährigen ÖFB-Legionärs vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert.

„Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam eine außergewöhnliche Entwicklung erlebt und uns dabei den besonderen Teamgeist bewahrt, der uns auszeichnet. Das macht mich sehr stolz und hat eine enge Verbindung innerhalb des Vereins entstehen lassen“, sagte Kristof, der sich vor fünf Jahren dem damaligen Regionalligisten anschloss und in der vergangenen Saison erstmals für die österreichische Nationalmannschaft nominiert worden war.

Zuvor hatte Elversberg bereits mit Linksverteidiger Lasse Günther verlängert. Auch auf der Zugangsseite legte der kleinste Bundesliga-Klub der Geschichte vor. So gelang es Sportdirektor Christian Weber, unter anderem die Talente Noah Darvich vom VfB Stuttgart und Francis Onyeka von Bayer Leverkusen per Leihe nach Elversberg zu lotsen.