Offiziell: Salzburg gibt Bidstrup-Abgang bekannt

Mads Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zu Olympique Lyon in die Ligue 1. Das geben die Mozartstädter am Mittwochabend offiziell bekannt.

Sky Sport berichtete bereits von dem bevorstehenden Transfer. Der Mittelfeldspieler war im Sommer 2023 vom englischen Premier-League-Klub Brentford nach Salzburg gekommen. Insgesamt absolvierte Bidstrup 116 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und fünf Treffer vorbereitete. Zudem führte der 25-jährige Däne den Verein seit 2025 als Kapitän auf das Feld.

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Mann erklärt Salzburg-Abschied

„Mit dem Ende der abgelaufenen Saison sind Mads Bidstrup und sein Management mit dem Wunsch an uns herangetreten, den Klub zu wechseln. Letztlich haben sich die Gespräche mit Mads, aber auch jene mit Olympique Lyon so positiv gestaltet, dass wir diesem Transfer zugestimmt haben. Wir bedanken uns bei Mads für seinen Einsatz und seinen Willen, hier in Salzburg etwas zu bewegen, und wünschen ihm bei seinem neuen Klub alles Gute“, sagt Salzburg-Sportchef Marcus Mann zum Transfer.

Bidstrup selbst sagt zu seinem Salzburg-Abschied: „Die Zeit in Salzburg war für mich etwas ganz Besonderes. Auch wenn es letztendlich sportlich nicht so gelaufen ist, wie wir uns alle das erhofft haben, durfte ich hier viele unvergessliche Momente erleben, mich sportlich und persönlich weiterentwickeln und mit großartigen Menschen zusammenarbeiten. Ich bin dem Klub, meinen Mitspielern, dem Staff und unseren Fans sehr dankbar für die Unterstützung in den vergangenen drei Jahren und werde diese Zeit immer in besonderer Erinnerung behalten.“