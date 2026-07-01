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ÖFB-Legionär Valentino Lazaro hat einen neuen Verein gefunden
Fußball

Nach Turin-Abschied: ÖFB-Legionär Lazaro findet neuen Verein

(Red.) / Bild: Imago

ÖFB-Legionär Valentino Lazaro hat einen neuen Verein gefunden. Der 30-Jährige unterschreibt bei Al Ain aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Außenbahnspieler trifft dort auf einen weiteren ÖFB-Legionär: Adis Jasic wechselte im Juni 2025 zu Al Ain.

Lazaro hatte Anfang Juni seinen Abschied vom italienischen Erstligisten FC Turin bestätigt. Für die Italiener absolvierte der 30-Jährige 131 Pflichtspiele, in denen ihm 17 Assists gelangen. Vor seinem Engagement in Turin kickte der gebürtige Grazer unter anderem für Red Bull Salzburg, Hertha BSC und Benfica Lissabon.

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