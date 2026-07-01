Offiziell: Bayern verpflichtet marokkanischen WM-Star

Der FC Bayern München hat den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von PSV Eindhoven verpflichtet.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, unterschrieb der Offensivmann einen Fünfjahresvertrag. Die Ablösesumme soll Schätzungen zufolge im Bereich von rund 55 Millionen Euro liegen. Bei der laufenden WM hat der 25-Jährige bereits dreimal getroffen und im Elferschießen des Achtelfinales gegen die Niederlande den entscheidenden Versuch zum Weiterkommen verwandelt.

„Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund zum Spieler des Jahres der Eredivisie (15 Tore).