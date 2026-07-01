Überraschung! Glasner vor Premier-League-Verbleib

Nach dem Abschied von Crystal Palace ist Oliver Glasner auf der Suche nach einem neuen Verein. Laut eines Medienberichts könnte es nun zu einem überraschenden Wechsel innerhalb der Premier League kommen.

Laut des englischen Telegraph soll Glasner neuer Trainer von Nottingham Forrest werden. Dort soll er Nachfolger von Vitor Pereira werden, der den Verein nach einer schwachen Saison im laufenden Sommer wohl verlassen muss. Bei den Engländern standen in der vergangenen Saison vier verschiedene Trainer an der Seitenlinie, am Ende wurde Forest nur 16., fünf Punkte vor den Abstiegsrängen.

Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet bereits über eine Einigung.

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Glasner kassierte Absage aus Mailand

Lange galt Glasner als Favorit auf den Trainerposten bei der AC Milan. Die Mailänder entschieden sich jedoch nach positiven Gesprächen mit dem 51-Jährigen schlussendlich doch für Ex-United-Trainer Ruben Amorim.

Somit geht die Vereinssuche des Salzburgers zumindest vorerst weiter. Mit Crystal Palace konnte er in England bereits große Erfolge feiern – unter anderem den Sieg im FA Cup und in der UEFA Conference League.