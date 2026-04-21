Sensationelle Quote: Ex-Rapidler jagt Torrekord

Dion Beljo macht aktuell gehörig auf sich aufmerksam. Der ehemalige Rapidler spielt inzwischen bei Dinamo Zagreb in seiner kroatischen Heimat und führt die Torjägerliste der HNL mit großem Vorsprung an.

In 30 Ligaspielen erzielte Beljo bislang 27 Treffer. Bemerkenswert dabei ist der Saisonverlauf: In den ersten 16 Partien kam der Angreifer lediglich auf fünf Tore. Danach folgte eine beeindruckende Serie – in den anschließenden 14 Spielen traf Beljo 22 Mal.

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Schaut man sich die letzten fünf Spiele des Kroaten an, gerät man nur noch mehr ins Staunen: Dreierpack, Dreierpack, Doppelpack, Dreierpack, Doppelpack. Dion Beljo ballert sich zurück ins Rampenlicht!

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Beljo jagt Torrekord

Momentan steht Beljo bei 27 Toren in der kroatischen Liga HNL und könnte damit den Torrekord einstellen. Dieser liegt bei 34 Toren und wurde vom kroatisch-brasilianischen Stürmer Eduardo da Silva in der Saison 2006/2007 aufgestellt, der ebenfalls für Dinamo Zagreb kickte.

Bei noch sechs ausstehenden Spieltagen könnte der Torrekord in dieser Saison wackeln – vorausgesetzt, der 24-Jährige kann seine sensationelle Quote halten.

Goldener Schuh außer Reichweite

Im Rennen um den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas spielt Beljo trotzdem nur eine Nebenrolle. Mit 27 Toren kommt er aktuell auf 40,5 Punkten (Faktor 1,5) – Spitzenreiter Harry Kane steht bei 64 Punkten (Faktor 2). Trotz seiner sensationellen Trefferquote wird Beljo dieses Rennen nicht mehr gewinnen können, wird in dieser Auflistung aber dennoch neben Weltklasse-Stürmern wie eben Kane, Mbappe und Haaland genannt.

Über Rapid zurück in die Heimat

Beljos Zeit in Deutschland beim FC Augsburg war enttäuschend: In 45 Pflichtspielen erzielte er lediglich fünf Treffer. Im Sommer 2024 kam es dann zur Leihe zum SK Rapid. Dort blühte der junge Kroate schon mehr auf: 19 Tore und 5 Assists in 49 Pflichtspielen stehen zu Buche.

Nach der einjährigen Leihe wechselte Beljo im Sommer 2025 zu Dinamo Zagreb – und hat dort nun endgültig zur Bestform gefunden.

(sport.sky.de/Red.) / Bild: Imago