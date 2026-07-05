Sensationstransfer um Süle perfekt

Sensationstransfer perfekt: Niklas Süle wechselt zum SV Tiefenbach in die Kreisliga. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Champions-League-Sieger wird ab der kommenden Saison das Trikot des Kreisligisten aus Baden-Württemberg tragen.

Süles Weg begann bei Rot-Weiß Walldorf, führte über die Nachwuchsakademien von Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 bis zur TSG Hoffenheim, wo er 2013 sein Bundesliga-Debüt feierte. 2017 wechselte er zum FC Bayern München, ehe er sich 2022 Borussia Dortmund anschloss.

Süle erklärt Kreisliga-Wechsel bei Sky Sport

„Ich freue mich sehr, den Fußball endlich wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel zu erleben – dort, wo es einzig und allein um den Sport an sich geht und nicht um ein Geschäft oder ums Geld. Hinzu kommt, dass beim SV Tiefenbach zwei meiner besten Freunde spielen, von denen einer sogar hier als Trainer tätig ist. Nach 13 Jahren Profifußball ist es für mich ein absolutes Geschenk, mit meinen Kumpels auf dem Platz stehen zu dürfen und die Freude an diesem wundervollen Sport noch einmal in vollen Zügen genießen zu können“, sagte Süle exklusiv gegenüber Sky Sport.

Süle wurde in seiner aktiven Zeit als Profi fünfmal Deutscher Meister, zweimal DFB-Pokalsieger sowie viermal Supercup-Sieger. Außerdem gewann der Innenverteidiger je einmal die Champions League, den UEFA Super Cup und die Klub-WM. Mit der deutschen Nationalmannschaft holte er 2017 zudem den Confed Cup und sicherte sich bei Olympia 2016 in Brasilien die Silbermedaille. Der heute 30-Jährige bestritt insgesamt 49 Länderspiele (1 Tor).