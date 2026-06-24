Sky-Info: Done Deal! Bidstrup verlässt Salzburg

Mads Bidstrup steht vor einem Wechsel zu Olympique Lyon. Nach Sky-Informationen haben sich Lyon und Red Bull Salzburg nun vollständig auf einen Transfer des dänischen Mittelfeldspielers geeinigt.

Bidstrup hatte sich zuvor bereits mit dem französischen Klub auf die persönlichen Vertragsbedingungen verständigt. Damit sind die entscheidenden Hürden genommen, lediglich die finalen Unterlagen müssen noch abgeschlossen werden.

Im Anschluss sollen der Medizincheck sowie die Vertragsunterschrift folgen. Bidstrup wird bei Olympique Lyon einen Vertrag bis 2031 unterschreiben.

🚨💥 EXCL | Mads Bidstrup to Olympique Lyon – DONE DEAL ✔️ Lyon and RB Salzburg have now reached an agreement following Bidstrup’s agreement on personal terms with Lyon. Only final paperwork remains. Medical and signing until 2031 to follow. @SkySportDE 🇩🇰 pic.twitter.com/BBhggty659 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 24, 2026

Der Däne wechselte im Sommer 2023 für etwa sechs Millionen Euro vom FC Brentford zu den „Bullen“. In der Saison 2025/26 absolvierte Bidstrup 36 Pflichtspiele für Salzburg. In drei Jahren brachte es der Mittelfeldspieler auf insgesamt 116 Einsätze, dabei steuerte er vier Tore und fünf Vorlagen bei.