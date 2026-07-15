Sky-Info: Glasner holt ÖFB-Kicker zu Nottingham

Xaver Schlager wird laut Sky-Informationen ablösefrei zu Nottingham Forest um Neo-Coach Oliver Glasner wechseln.

Der 28-Jährige unterschreibt bei den „Tricky Trees“ einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr. The Athletic berichtete zuerst.

Der ÖFB-Teamspieler kickte zuletzt bei RB Leipzig in der deutschen Bundesliga. Sein Kontrakt lief zum Saisonende aus. Schlager, der in den letzten Jahren mehrfach von Verletzungen zurückgeworfen wurde, absolvierte in vier Jahren 108 Pflichtspiele für Leipzig.

🚨💥 Xaver Schlager to Forest – DONE DEAL ✔️ Free transfer agreed. 28 y/o former RB Leipzig midfielder set to follow Oliver Glasner. Contract until 2028 + 1. #NFFC Medical scheduled for this week, following @David_Ornstein. @SkySportDE 🇦🇹 pic.twitter.com/PMvDoIky3U — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 15, 2026

Glasner kennt Schlager aus Wolfsburg-Zeit

Nun zieht es den Mittelfeldspieler erstmals in die Premier League. Trainer Oliver Glasner kennt der 55-fache Teamspieler bereits aus seiner Zeit beim VfL Wolfsburg, wo er 66 Partien unter dem Salzburger Chefcoach bestritt.