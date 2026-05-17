Sky-Info: Heil vor Wechsel zu Sturm Graz

Jürgen Heil wird den TSV Hartberg nach elf Jahren verlassen. Nach Sky-Informationen hat sich der 29-Jährige für einen Wechsel zu Vizemeister Sturm Graz entschieden. Letzte Details sind noch zu klären.

Der Steirer absolvierte insgesamt 321 Pflichtspiele für Hartberg, erzielte dabei 19 Tore und bereitete 24 weitere Treffer vor. Gemeinsam mit dem Klub schaffte er den Sprung von der Regionalliga über die 2. Liga bis in die ADMIRAL Bundesliga.

Der langjährige Hartberg-Kapitän wechselt nun ablösefrei zu Sturm Graz, nachdem sein Vertrag beim TSV in Kürze ausläuft.

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„Will mir Träume erfüllen“

Nach dem letzten Saisonspiel (3:1-Erfolg in Salzburg) sprach Heil im Sky-Interview emotional über seinen bevorstehenden Abschied aus Hartberg.

„Es sind einfach Beweggründe, weil ich mir Träume erfüllen will. Ich möchte mir in 20 Jahren nicht vorwerfen, diese Chance nicht ergriffen zu haben“, sagte Heil, der zugleich betonte, dass sich Hartberg intensiv um eine Vertragsverlängerung bemüht habe.

Artikelbild: GEPA/KI