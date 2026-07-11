Sky-Info: Klopp und DFB haben grundsätzliche Einigung erzielt

Jürgen Klopp und der DFB haben jetzt nach exklusiven Sky Sport Informationen eine grundsätzliche Einigung erzielt.

Jürgen Klopp steht kurz vor dem Amt des deutschen Bundestrainers. Nach dem Durchbruch in den Gesprächen muss nun noch der Ausstieg bei Red Bull finalisiert werden. Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer – es fehlt nicht mehr viel!

Nach exklusiven Sky Sport Informationen hat sich der einstige Erfolgscoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool mit dem DFB grundsätzlich geeinigt.

Der Durchbruch erfolgte nach den Verhandlungen in New York. Sky Sport hatte zuvor die bevorstehenden Gespräche enthüllt. Es besteht eine Einigung über einen Vertrag bis einschließlich der WM 2030. Nun sind noch letzte Details zu klären.

Klopp ist nur noch einen Schritt entfernt

Damit ist Klopp nur noch einen Schritt davon entfernt, neuer Bundestrainer Deutschlands zu werden. Spätestens Anfang kommender Woche soll in New York gemeinsam mit Oliver Mintzlaff der Ausstieg bei Red Bull finalisiert werden.

Der DFB will zeitnah bekannt geben, dass man sich mit Klopp grundsätzlich geeinigt hat.