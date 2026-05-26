Sky-Info: Kovacevic vor Wechsel nach Deutschland

Hartbergs Rechtsverteidiger Damjan Kovacevic wird in die 2. deutsche Bundesliga zu Eintracht Braunschweig wechseln. Nach Sky-Informationen soll der 21-Jährige demnächst bei den Niedersachsen einen Vertrag unterschreiben.

Kovacevic wechselte im Sommer 2023 aus der Akademie Vorarlberg in die Oststeiermark und absolvierte insgesamt 38 Pflichtspiele für Hartberg, 28 davon in dieser Saison. Dabei erzielte der ÖFB-U21-Teamspieler im letzten Saisonspiel beim 3:1-Auswärtssieg in Salzburg seinen ersten Treffer. Während seiner Zeit in Hartberg legte der gelernte Verteidiger, der auf der rechten Außenbahn jede Position bekleiden kann, vier Assists auf.

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Kovacevic trifft erstmals in der ADMIRAL Bundesliga

Bei Eintracht Braunschweig trifft Kovacevic auf Trainer Lars Kornetka. Der 48-jährige Deutsche ist seit 2022 Co-Trainer von Ralf Rangnick beim ÖFB-Team und übernahm Mitte März 2026 die Chefcoach-Position in Braunschweig. Seine Tätigkeit beim ÖFB wird nach der WM im Sommer enden. Mit Stefan Kulovits arbeitet auch ein Österreicher im Trainerstab von Kornetka.

Bild: GEPA