Sky-Info: Nuhiu verlässt den SCR Altach

Atdhe Nuhiu wird den SCR Altach nach Sky-Informationen nach fünf Jahren verlassen. Der aktuelle Co-Trainer der Vorarlberger möchte nach dem souveränen Klassenerhalt mit den Vorarlbergern den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere gehen.

In seiner aktiven Karriere lief Stoßstürmer Nuhiu in weit mehr als 500 Profieinsätzen für APOEL Nikosia (Zypern), Eskisehirspor (Türkei), Sheffield Wednesday (England) sowie Austria Kärnten, SV Ried, SK Rapid und SCR Altach auf und stellte seinen Torinstinkt unter Beweis, den er als Trainer nun weitergeben kann.

Im Sommer 2021 startete der 36-Jährige sein letztes Kapitel als Aktiver beim SCR Altach. In insgesamt 95 Pflichtspielen erzielte der groß gewachsene Mittelstürmer 20 Tore für die Altacher. Bereits während seiner aktiven Karriere arbeitete der Kosovare intensiv an seiner Zukunft als Cheftrainer. Seine Ausbildung begann Nuhiu schon während seiner Zeit bei Sheffield Wednesday (2013 bis 2020), mittlerweile verfügt er über die UEFA-A-Lizenz. Zudem absolviert er derzeit den UEFA-Pro-Lizenz Kurs in Albanien.

Im Oktober 2024 beendete Nuhiu seine Spielerkarriere und wurde unmittelbar danach als Co-Trainer von Fabio Ingolitsch vorgestellt. Auch nach dessen Abgang zum SK Sturm Graz blieb er den Vorarlbergern erhalten und führte den Klub gemeinsam mit Cheftrainer Ognjen Zaric letztlich souverän zum Klassenerhalt sowie ins ÖFB-Cup-Finale.

WM-Teilnahme mit Kosovo nur knapp verpasst

Seit Jänner 2025 ist Nuhiu zudem fester Bestandteil des Trainerstabs der kosovarischen Nationalmannschaft rund um Teamchef Franco Foda, mit der er Ende März durch einen 0:1-Niederlage gegen die Türkei im Playoff-Finale der WM-Qualifikation knapp an der ersten WM-Teilnahme scheiterte.

Die erste Station als Cheftrainer für Atdhe Nuhiu ist derzeit noch offen. Nach Sky-Informationen gibt es jedoch reges Interesse aus dem In- und Ausland.

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